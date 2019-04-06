شاهد.. برومو "بنت أكابر" يحقق 331 ألف مشاهدة على اليوتيوب

حقق برومو أغنية "بنت أكابر" للمطربة أصالة، 331,021 مشاهدة، وذلك بعد طرحه بيومين على قناتها الخاصة على موقع تبادل الفيديوهات العالمي "يوتيوب". قناتها الخاصة على موقع تبادل الفيديوهات العالمي "يوتيوب". ويشار إلى أنه ظهرت أصالة خلال البرومو وهي تغني على أنغام المزمار البلدي، والأغنية من كلمات محمد أبو نعمة، وألحان محمود الخيامي.

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