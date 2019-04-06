أنغام تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا في ساقية عبدالمنعم الصاوي

تحيي المطربة أنغام، حفًلا غنائيًا ضخمًا في ساقية عبدالمنعم الصاوي الجديدة بمدينة البروج بطريق الإسماعيلية الصحراوي، وذلك مساء الأربعاء الموافق 1مايو من الشهر المقبل.
ويشار إلى أنه كان تم طرح التذاكر على خمس فئات للجمهور
ويذكر أن تستعد أنغام لإحياء حفل غنائى يوم 28 أبريل المقبل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، احتفالا بأعياد الربيع.
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