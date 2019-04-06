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أنغام تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا في ساقية عبدالمنعم الصاوي

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تحيي المطربة أنغام، حفًلا غنائيًا ضخمًا في ساقية عبدالمنعم الصاوي الجديدة بمدينة البروج بطريق الإسماعيلية الصحراوي، وذلك مساء الأربعاء الموافق 1

مايو من الشهر المقبل.

ويشار إلى أنه كان تم طرح التذاكر على خمس فئات للجمهور

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وتبدأ الأسعار من 350 جنيهًا حتى 800 جنيه مصري.

ويذكر أن تستعد أنغام لإحياء حفل غنائى يوم 28 أبريل المقبل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، احتفالا بأعياد الربيع.

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