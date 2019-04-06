أنغام تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا في ساقية عبدالمنعم الصاوي

تحيي المطربة أنغام، حفًلا غنائيًا ضخمًا في ساقية عبدالمنعم الصاوي الجديدة بمدينة البروج بطريق الإسماعيلية الصحراوي، وذلك مساء الأربعاء الموافق 1

مايو من الشهر المقبل.

ويشار إلى أنه كان تم طرح التذاكر على خمس فئات للجمهور

وتبدأ الأسعار من 350 جنيهًا حتى 800 جنيه مصري.

ويذكر أن تستعد أنغام لإحياء حفل غنائى يوم 28 أبريل المقبل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، احتفالا بأعياد الربيع.