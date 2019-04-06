الليلة.. تكريم سمية الخشاب في جمعية مصريون في حب الخليج

تستعد الفنانة سمية الخشاب، للتكريم مساء اليوم، السبت، ضمن جمعية مصريون في حب الخليج بالرياض، وذلك تكريمًا على فيديو كليب أغنياتهاالجديدة "بتستقوى".
ويشار إلى أنه كانت جمعية جمعية مصريون في حب الخليج اختارت الفنانة سمية الخشاب
ويذكر أن الفنانة سمية الخشاب كانت قد طرحت الشهر الماضي أغنية "بتستقوى" تزامنا مع شهر المرأة، والتي ناقشت خلالها قضية العنف ضد المرأة.
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