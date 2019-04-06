الخميس.. حنان ماضي تحيي حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي

تستعد المطربة حنان ماضى، لإحياء حفل غنائي جديد في ساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك يوم الخميس المقبل على مسرح النهر، في تمام الساعة الثامنة مساءً. في تمام الساعة الثامنة مساءً. ومن المقرر أن تقدم "حنان" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور. ويشار إلى أن حنان محمد ماضى مغنية مصرية بدأت مسيرتها الفنية عام 1989، وحققت شهرة جيدة خلال فترة التسعينيات.

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