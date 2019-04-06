إيمي سمير غانم تواصل تصوير "سوبر ميرو" ليلحق بالسباق الرمضاني

تواصل الفنانة إيمي سمير غانم، تصوير باقي مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "سوبر ميرو"، الذي من المقرر أن يتم طرحه في السباق الرمضاني المقبل. أن يتم طرحه في السباق الرمضاني المقبل. ويذكر أن "سوبر ميرو" بطولة إيمي سمير غانم، حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، محمد ثروت، إنعام سالوسة، ميار الغيطى، تأليف أحمد مجدى، إنتاج أحمد السبكى وإخراج وليد الحلفاوى.

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