كتب امير فتحي في السبت 6 أبريل 2019 12:53 مساءً - أظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي هروب عشرات السياح قبل لحظات قليلة من موجة تسونامي.
ونتجت الموجة الكبيرة بعد انهيار جزء من كتلة جليدية تقع جنوب شرقي أيسلندا. حيث كان في هذا الوقت على الشاطئ بضع عشرات من السياح.
كان على عشاق الطبيعة الشمالية أن ينقذوا أنفسهم بالهروب على وجه السرعة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا هروب سياح من تسونامي بعد انهيار كتلة جليدية ضخمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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