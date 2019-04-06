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شاهدوا هروب سياح من تسونامي بعد انهيار كتلة جليدية ضخمة

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نوارة 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في السبت 6 أبريل 2019 12:53 مساءً - أظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي هروب عشرات السياح قبل لحظات قليلة من موجة تسونامي.

ونتجت الموجة الكبيرة بعد انهيار جزء من كتلة جليدية تقع جنوب شرقي أيسلندا. حيث كان في هذا الوقت على الشاطئ بضع عشرات من السياح.
كان على عشاق الطبيعة الشمالية أن ينقذوا أنفسهم بالهروب على وجه السرعة.

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