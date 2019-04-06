قصة عن “الاغتصاب والشرف والعار” تثير الجدل في لبنان

كتب امير فتحي في السبت 6 أبريل 2019 12:53 مساءً - اثارت تدوينة نشرها حساب “التيار الوطني الحر” عبر مواقع التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا في لبنان حيث اعتبر الكثيرون ان فيها اهانة للمرأة.
التدوينة جاءت في قسمين الاولى كانت قصة تحت عنوان “قتلن الشرف ليحيا العار” كان نصها: “دخل جنود الى قرية واغتصبوا كل نسائها إلا واحدة قاومت المعتدي وقتلته. وبعدما غادر الجنود القرية خرجت كل النساء من بتوتهن يلملمن ملابسهن الممزقة ويبكين.. الا هي خرجت حاملة رأس الجندي المعتدي.. فقامت النساء اللواتي اغتصبن بقتلها حتى لا تتعالى عليهن بشرفها”.
والقسم الثاني من التدوينة كانت عبرة مفادها: “هكذا الفاسدون في مجتمعنا. يقتلون ويعزلون ويحاربون الشريف كي لا يكون شاهدا على فسادهم وعلى عدم مقاومتهم للفساد!”.
وقد اثارت هذه القصة الكثير من ردود الافعال حيث نشرت الاعلامية اللبنانية ديما الصادق القصة وعلقت: “تتخطون نفسكم كل مرة بجهلكم المدقع و ذكوريتكم المقززة … الى الذين كتبوا هذا المنشور : المغتصبة ليست عارا على احد ، العار هو طريقة تفكيركم !”.
وقد نشر التيار في وقت لاحق توضيح قال فيه “ان الرواية المستخدمة في المنشور متناقلة منذ زمن طويل عبر مواقع التواصل، كما ان بعض الصحف نشرت مضمونها في مقالات لكتاب بارزين، منها مقال نشر في جريدة الحياة في آب ٢٠١٧.”
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