لأول مرة بالمملكة.. جلسات السعودية تجمع أصالة والفنان ” عبادي الجوهر ”

كتب امير فتحي في السبت 6 أبريل 2019 12:53 مساءً - تشهد مدينة الرياض حفلات فنيه ضخمة خلال ابريل الجاري ضمن فاعليات جلسات السعودية الرياض التي تقدمها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات لأول مرة بالمملكة .

وأعلنت ” روتانا ” عن تعاقدها مع النجمة السورية أصالة والفنان ” عبادي الجوهر ” يوم الجمعة المقبل بمركز الملك فهد الثقافي .

وقالت “روتانا ” في تغريدة لها : روتانا تقدم ولأول مرة، جلسات السعودية الرياض، مركز الملك فهد الثقافي، الجمعة 12 أبريل 2019، أخطبوط العود عبادي الجوهر، والنجمة أصالة، يوم واحد يفصلنا عن بدء بيع التذاكر .كما اعلنت عن تعاقدها على حفل ثالث ضمن جلسات السعودية الرياض مع الفنان أصيل أبو بكر، والنجمة المصرية أنغام، والمطرب مطرف المطرف .وقالت الشركة عبر ” تويتر ” : روتانا تقدم ولأول مرة جلسات السعودية الرياض، مركز الملك فهد الثقافي، السبت 13 أبريل 2019، الفنان أصيل أبو بكر، والفنانة أنغام، والفنان مطرف المطرف، يوم واحد يفصلنا عن بدء بيع التذاكر .