مسلمة تقاضي الجيش الأمريكي بعد إجبارها على خلع حجابها!

كتب امير فتحي في السبت 6 أبريل 2019 12:53 مساءً - قررت جندية مسلمة مقاضاة الجيش الأمريكي، بعدما أجبرت على خلع حجابها أمام زملائها. وأوضحت الجندية أنها تعرضت لممارسات ” كراهية متطرفة ” بسبب هويتها الإسلامية.

وتقول: ” نادوني بالمتطرفة والداعشية، وسمعت تعليقات بأنني السبب في هجمات 11/ 9، وهناك غضب وكراهية واسعة ” .

وتقدمت في الشهر الماضي بشكوى إلى مكتب الفرص المتساوية في الجيش، حيث قالت إن المسؤول عنها سحبها من الصفوف العسكرية وأجبرها على خلع الحجاب أمام الجنود، قائلة : ” شعرت بالحرج وبالاغتصاب دينيا ” .

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