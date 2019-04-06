شاهد.. العشرات يتجمهرون على خلود وامين!

كتب امير فتحي في السبت 6 أبريل 2019 12:53 مساءً - نشرت الدكتورة خلود مقطع فيديو جديد، عبر حسابها على انستغرام، اظهر تجمع العشرات عليها وعلى زوجها في احد المعارض.

وعلقت خلود على الفيديو الذي ظهرت فيه وهي توزع الورود على معجبيها بالقول: “دايماً الفراشات الجميلة تتجمع على الزهور و انتو اجمل فراشات تلونتو بحب و اخلاق و رقي و حنان

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