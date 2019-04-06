شاهدوا تشييع اللبنانية سوزي بقرع الطبول والعزف على المزامير!

كتب امير فتحي في السبت 6 أبريل 2019 12:53 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من جنازة اللبنانية سوزي، الا ان اللافت هو الفرح الذي سيطر على اجواء التشييع، حيث انه تم قرع الطبول والعزف على المزامير.
وأثار هذا الفيديو جدلا كبيرا بين المتابعين الذي اعتبروا ان هذا الأمر يعدّ انتهاكا لحرمة الميت، معترضين على طريقة التشييع غير المعتادة، والمعارضة للعادات والتقاليد التي اعتاد عليها المواطنين في يوم وداع الميت.
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