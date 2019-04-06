أكاديمية الفجيرة الإماراتية تمثل العرب ببطولة عالمية للبيانو

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - المسابقة يتنافس فيها أكثر من 400 عازف بيانو
شارك طلاب من أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة بالإمارات في بطولة "استرديلا" العالمية للبيانو في مدينة ميلانو الإيطالية.
ويتنافس في المسابقة أكثر من 400 عازف بيانو من جميع دول العالم ضمن 4 فئات عمرية هي: 5- 10 سنوات، 10- 15 سنة، 15- 20 سنة، والفئة الأخيرة من 29 سنة فما فوق.
وتعد مشاركة طلاب قسم الموسيقى (تخصص بيانو) بأكاديمية الفجيرة في المسابقة العالمية هي العربية الوحيدة من خلال فئتين عمريتين للطالب موراي وانج في فئة (5- 10 سنوات) والطالبة الإماراتية عهد العامري في فئة (15- 20 سنة).
وقال مدير أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة علي عبيد الحفيتي، الذي رافق الطلاب في رحلتهم مع ألدو دوتو مدرس آلة البيانو في الأكاديمية، إنَّ المسابقة تهدف إلى اكتشاف وصقل المواهب الإبداعية التي يتمتع بها العازفون من مختلف الأعمار والجنسيات في مجال عزف المقطوعات الموسيقية لأشهر وأهم العازفين العالميين على آلة البيانو والعمل على تطويرها وإكساب طلاب الأكاديمية خبرات أساسية في هذا المجال.
وأكد أهمية تعزيز العلاقات الثقافية للإمارات على المستوى العالمي وتحقيق رؤية إدارة الأكاديمية الهادفة إلى تطوير ملامح الثقافة الموسيقية في الإمارات، وتشجيع المواهب الموسيقية في الأكاديمية على الانخراط بشكلٍ أعمق في المنافسات الخارجية.
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