ماجدة الرومي رفعت علم مصر في حفل كامل العدد

أحيت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي حفلاً فنياً على المسرح المكشوف في التجمع الخامس، وذلك يوم امس الجمعة، 5 نيسان الحالي، حيث ستذهب عائدات الحفل لصالح القرى الأكثر فقرًا في صعيد مصر.

اعتلت الماجدة المسرح وافتتحت الحفل بأغنية “حي على الفلاح” للفنان الراحل محمد عبد الوهاب، ثم غنت باقة من أجمل وأشهر أغنياتها منها “اسمع قلبي”، “غني للحب”، “اعتزلت الغرام”، “متى يأتي السماء”، “مطرحك قلبى” وغيرها من الأغاني.

كما غنت لأول مرة أغنية “مفترق الطرق” من فيلم “عودة الابن الضال”. وتعقيباً على الموضوع، اشارت الماجدة الى انها لم تقم بغناء هذه الأغنية، التي قدمتها في الفيلم منذ كان عمرها 16 عاماً، منذ مدة طويلة جداً. وشددت انها لا تصدق ماذا حصل في لبنان من حرب. وقالت “أسوأ شيء حصل في حياتي حرب لبنان “.

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واختتمت الحفل الخيري بأغنية “بحلف بسماها” التي غنتها ثلاث مرات بناءً على طلب الجمهور ثم رفعت علم مصر وقبلته وسط تصفيق حار من قبل الجمهور الذي ملأ المكان.

حضر الحفل، الذي كان كامل العدد، مجموعة من نجوم الفن والشخصيات العامة ووجوه معروفة.

وتعقيباً على الحفل، غردت الماجدة على حسابها على تويتر قائلة: “حينما تلقيت دعوة من جمعية راعي مصر لاقامة حفلة خيرية ريعها للارياف المصرية لم أتردد ولا لدقيقة … لا لأني أبحث عن شهرة على حساب دموع الناس. ولا لأني أبحث عن معدمين مش موجودين في لبنان .. فالمحرومين والمحتاجين متواجدين في كل مكان لبيت الدعوة وجئت الى مصر لاني عاهدت الله أن ألبي دائمآ (ما استطعت) أي دعوة لأي مهمة انسانية تتوجه لي من أي بلد عربي أو جهة خيرية من نص قلبي… بحبكم”.

نشير انه وقبل بدء الحفل تم عرض تقرير مصور للزيارة التي قامت بها الماجدة الى قرية أرمنت الحيط بالصعيد الاسبوع الفائت.