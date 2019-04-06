عودة أسطورة يوروفيجن للغناء عن عمر يناهز الـ٦٧ عامًا!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عادت نجمة يوروفيجن، دانا، إلى عالم الغناء، وهي تبلغ من العمر ٦٧ عامًا، حسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.
وكانت النجمة الأيرلندية قد أصبحت نجمة دولية في مسابقة الأغاني عام ١٩٧٠، وكانت سجلت موسيقى جديدة في روما بصحبة أم لأربعة أطفال، وقالت في وقتها: إنها تجربة مذهلة ومميزة للغاية.
وتقول النجمة الأيرلندية: إنها عندما كانت في سن العشرين شعرت بالصدمة عندما قام المغني، ديبي هاري، بتسجيل أغنية وهو في سن الثالثة والثلاثين، ولكنها الآن تجد الغناء عند مقاربتها سن السبعين أمرًا مذهلاً للغاية.
وفي سبتمبر الماضي، اجتمعت دانا، بالممثل الكوميدي، ستيفن آموس، وأخبرته أنه قد طُلب منها العودة للأستديو، ولكنها لم تكن قد اتخذت قرارها بعد، والآن تغلبت على كل مخاوفها واتخذت قرارها، الذي جعلها تشعر بالراحة والسعادة.
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