مي العيدان تضلّل جمهورها بصورة خاطئة لزوجة هاني سلامة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، جدلاً واسعًا بين متابعيها بعد نشرها صورة للممثلة المصرية أماني كمال، زاعمة أنها زوجة الفنان هاني سلامة.

وكتبت "العيدان" عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام" تعليقًا ساخرًا على "سلامة" قائلة: "صورة الفنان هاني سلامة مع زوجته الجديدة.. واضح أنه يغار عليها من لبسها".

ورغم تنبيه جمهورها لها بأن هذه ليست زوجته، بل ممثلة تدعى أماني كمال، وأن زوجته هي بريهان الشريف، وتعمل في مجال خارج الوسط الفني، إلا أن العيدان أصرت على موقفها، فلم تحذف الصورة، أو تعدل الخطأ، رغم مرور ساعات على نشرها.

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يذكر أن الفنانة أماني كمال، شاركت هاني سلامة في مسلسل "طاقة نور" الذي عرض في رمضان الماضي.

كما تشارك الفنانة أماني كمال في تصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل "أبوالعروسة" المعروض حاليًا على شاشة "dmc".