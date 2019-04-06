محمد العلوي يكشف عمليات التجميل التي أجرها.. ويفضّل الملاهي الليلية في سفره!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان الكويتي، محمد العلوي، عن عمليات التجميل التي خضع لها، لافتًا إلى أنه أجرى جراحة تجميلية لأنفه بعد إصابته بتليف نتج عنه كبر حجم أنفه وبالتالي قرر تصغيره.

وأضاف العلوي في مقابلة تلفزيونية أنه قام مؤخرًا بتجربة حقن البوتوكس والفيلر لوجهه، مشيرًا إلى أنه أخطأ عندما قام بحقن جبهته، ولكنه بالوقت نفسه كان حريصًا ألا يغير شكله فحقنه بكمية قليلة.

وأوضح الممثل الكويتي الشهير أنه خضع لعملية "كرمشة" للمعدة من أجل إنقاص وزنه، بعدما فوجئ بزيادته خلال شهر رمضان الماضي، ووصوله لـ 89 كيلوغرامًا، لافتًا إلى أن الفنانة أميرة محمد قامت بتشجيعه على العملية بعدما انخفض وزنها بشكل كبير بعد العملية.

وبيّن أنه قبل العملية خضع للعديد من أنظمة "الدايت"، ولكنه أصيب بالتعب، ولم يستطع أن يتخلص من الوزن الزائد.

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ورفض العلوي ما يتردد من قبل بعض الفنانين والصحفيين أن "الفن رسالة"، مشددًا على أن دوره ليس أن يقوم من خلاله بتوجيه الناس للصح والخطأ وتقديم رسائل لهم وتوجيه مسار حياتهم؛ لأن الفن ليس له علاقة بكل هذا.

وقال إنه يحب الذهاب إلى الملاهي الليلية عندما يسافر خارج الكويت ويرقص فوق الطاولات، مشيرًا إلى أنه يحب الذهاب إلى لبنان، ولكنها تقوم برفع الأسعار أمام الخليجيين أكثر من أي سائح آخر، ويظل في النهاية القرار للشخص نفسه.

ولفت إلى أن عمره الحقيقي هو 37 سنة وليس في الأربعينيات كما يظن البعض، مضيفًا أنه من الطبيعي أن تبدو شخصيته أكبر من سنه وليس العكس، وأن يشعر الناس أنه ليس بالثلاثينيات.