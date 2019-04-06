شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد محيى يسجل أغنيته الجديدة "هربت" ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب محمد محيى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "هربت" داخل أحد الاستوديوهات بالقاهرة، ومن المقرر طرحها ضمن ألبوم "محى" الجديد الذى لم يحدد موعد طرحه حتى الأن ، الأغنية من كلمات هانى رجب، وألحان مديح حسن، وتوزيع محمد العشي.



محمد محيى ومديح محسن وهانى رجب اثناء تسجيل الأغنية

وقال الشاعر هانى رجب لـ"الخليج 365" أن أغنية "هربت" استغرق تسجيلها 24 ساعة كاملة ، وتعتمد على تكنيك جديد من حيث الأداء الصوتى والمزيكا ، مشيرا أن الأغنية تدور حكايتها حول فتاة ترغمها أسرتها على الزواج، وتقع فى حيرة الاختيار، مضيفا أنه يتمنى أن الأغنية تنال إعجاب الجمهور، خاصة أنها أغنية درامية من الطراز الأول .



محمد محيى وهانى رجب ومديح محسن ومحمد العشي

يذكر أن آخر ألبومات محمد محيى يحمل اسم "مظلوم" وصور من خلاله فيديو كليب يحمل اسم الألبوم، وكانت آخر أعمال محيى دويتو غنائى مع فريق بلاك تيما من خلال أغنية "الراوى" كلمات الشاعر الغنائى ميدو زهير وألحان أمير صلاح وتوزيع وليد ميمى.