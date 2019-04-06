شكرا لقرائتكم خبر عن الغضب والتصرفات العدوانية..شعار محمد عز فى "لمس أكتاف" مع ياسر جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان الشاب محمد عز شخصية "زيدان" شقيق النجم فتحى عبد الوهاب، ضمن أحداث مسلسل"لمس أكتاف" بطولة النجم ياسر جلال، المقررعرضه فى رمضان المقبل، ومع ظهورعز خلال الحلقات الأولى تظهر عليه علامات العصبية والتصرفات الغريبة والعدوانية من أجل حماية اشقاؤه من ظروف الحياة، إلا أنه يعرضهم بتصرفاته إلى أزمات ومشاكل، وتتوالى الأحداث .

المسلسل يعد من أقوى المسلسلات فى الموسم الدرامى 2019، حيث ينتظر الجمهورقوة الصراع المشتعله بين النجمين ياسر جلال وفتحى عبد الوهاب، خاصة أن الأحداث تتسم بالسخونه والإثارة من الوهله الأولى.

"لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، دنيا عبد العزيز، محمد عز، هبة عبد الغنى، سمر مرسى، محمد عز، محمد عز، هاجر الشرنوبى، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج سينرجى، وتدور أحداث العمل حول حياة مصارع اعتزل اللعب ويدخل للحياة العملية بطرق أخرى.