شكرا لقرائتكم خبر عن جيمي رينر يستعيد الذكريات مع ثور وكابتن مارفل قبل طرح Avengers والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل أيام من طرح الجزء الأخير من سلسلة الأبطال الخارقين الشهيرة Avengers، والذى يأتى بعنوان Avengers: Endgame، والمقرر طرحه 24إبريل الجارى، استعاد الممثل جيرمى رينر ذكرياته مع زملائه بفريق المنتقمون.

ونشر رينر صورة من الذكريات بصحبه الممثل الشهير كريس هيمسوورث صاحبة شخصية "ثور – Thor" الشهيرة والممثلة بري لارسون صاحبة شخصية "كابتن مارفل - Captain Marvel"، عبر حسابه الشخصى.

وكشفت شركة مارفل أمس عن المدة الزمنية التى سيأتى بها الجزء الجديد والتى ستتخطى حاجز الثلاثة ساعات، كما كشفت الشركة عن مفاجأة فى الجزء القادم فى التريلر الرسمى الأول للفيلم وهى عودة شخصية Iron man من جديد بعد اختفائها فى الموسم الأخير فى إحدى الكواكب المظلمة.

ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة "Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور (ثانوس)، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الستة اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، مما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمين واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.