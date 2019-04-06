بالصور- نسرين طافش في جلسة تصوير "شتوية" على البحر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ظهرت "نسرين" خلال الصور، بإطلالة جذابة، مرتدية ملابس شتوية وهي تقف على شاطئ البحر، ونالت الصور إعجاب الجمهور.
وكتبت في تعليقها على الصور: "هناك معيار واحد تستطيع بواسطته أن تقيس مدى نجاحك في الحضور، وهو: درجة السلام التي تشعر بها في داخلك".
يُذكر أن الفنانة نسرين طافش يُعرض لها حاليًا فيلم "نادى الرجال السري" إلى جانب كريم عبدالعزيز، غادة عادل، وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي.
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