هكذا عبر أحمد سعد عن نجاح حفله الأول في دبي- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
شارك المطرب أحمد سعد جمهوره بمقطع فيديو من حفله الأول في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، والذي أقيم، أمس، بأحد الفنادق الكبرى.
وظهر سعد، خلال الفيديو الذي نشره على موقع "إنستجرام"، وهو يغني "بحبك يا صاحبي"، وعبر في تعليقه عن سعادته بنجاح الحفل، وكتب "ما شاء الله أول حفلة ليا في دبي الحمد لله".
يُذكر أن الفنان أحمد سعد أعلن مؤخرًا انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب بعد عام ونصف العام من زواجهما.
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