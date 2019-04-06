بالصور- أحمد عبدالله محمود بملابس العمليات الخاصة في كواليس "الهجام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شارك الفنان وائل عبدالعزيز جمهوره بصور من كواليس فيلم "الهجام"، المقرر طرحه قريبًا في دور العرض، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهر "وائل" خلال الصور برفقة الفنان أحمد عبدالله محمود الذي ارتدى ملابس ضباط العمليات الخاصة، والفنان محمود فارس، ونالت الصور إعجاب الجمهور. فيلم "الهجام" من بطولة أحمد عبدالله محمود، وعمر الشناوي، ومحسن منصور، ونهى عابدين، ووائل عبدالعزيز، ومحمود فارس، وغيرهم، وإخراج مرقس عادل.

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