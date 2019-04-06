شاهدوا ممثلة مصرية شهيرة: تمنيت أن أكون ذكراً ولست فخورة بأني أنثى

كتب امير فتحي في السبت 6 أبريل 2019 12:01 مساءً - تحدثت الممثلة المصرية سماح أنور عن الكثير من تفاصيل حياتها الخاصة، حيث أكدت أنها لم تتزوج سوى مرة واحدة، وأن كل ما تردد عن زواجها أكثر من مرة ليس له أساس من الصحة.

وأضافت أن سبب عدم تكرارها لتجربة الزواج هو شعورها بالسعادة الكبيرة عندما تكون بمفردها، فضلًا عن تعودها على العيش بمفردها، معلقة:”أنا معنديش مشكلة إني أكمل حياتي من غير زواج أو حب”.



وأشارت في حديثها ضمن برنامج “تحيا الستات” الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب، إلى أنها كانت تتمنى أن تكون ذكرًا بسبب شعورها بالانزعاج من نظرة المجتمع للأنثى، قائلة:”مجرد أنها ست تبقى مستباحة أو تابعة والكلام ده كله مغلوط.. عشان كده بتمنى إني أكون ولدًا”.

وتابعت:”لما بدأت الشغل قالوا عليا مسترجلة عشان أنا كنت بكره أوري أنوثتي في تعاملاتي لأني كنت بحس إنه شيء مهين بالنسبة لي.. فمكنتش فخورة أوي إني خلقت أنثى”.