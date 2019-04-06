شاهد.. رجل دين شيعي يؤمن ان “مار شربل” شفا والدته من السرطان!

كتب امير فتحي في السبت 6 أبريل 2019 12:01 مساءً - عجائب القديس “مار شربل” ستكون موضوع الحلقة المقبلة من برنامج “انا هيك” والذي يقدمه الاعلامي نيشان على شاشة تلفزيون الجديد اللبناني.
وقد عرضت القناة برومو الحلقة والتي يظهر بها الشيخ محمد الحاج حسن، وهو رجل دين مسلم شيعي، يتحدث عن ايمانه بعجائب مار شربل.
ويتحدث رجل الدين في الحلقة عن تجربته مع “مار شربل” والذي يؤمن انه قام بشفاء والدته من السرطان.
وكان الشيخ محمد الحاج حسن قد نشر، منذ فترة، عبر حسابه الخاص على فيسبوك فيديو للجراح نبيل أيوب، معلقا: ” شكرا” من القلب لله أولا وللدكتور الجراح نبيل أيوب ولكل الأحبة”.
وأوضح في منشوره: “عملية كان متوقع أن تستمر ٨ ساعات مع خطر ٩٠% ، لتحدث المعجزة، كتلة ورمية تزن ١٣ كيلو … ساعتين وكانت الشفاعة التي ضربت كل المخاوف والتحاليل .. شكرا” مار شربل وسنسرد قريبا” القصة الكاملة “.
كما تعرض الحلقة اختبارات اصحابها من طوائف مختلفة حيث يظهر في البرومو ايضا رجل درزي يتحدث عن تجربته.
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