بهذه الطريقة.. بدرية أحمد تعلن خبر زواجها

كتب امير فتحي في السبت 6 أبريل 2019 12:01 مساءً - اعلنت الممثلة الإماراتية ​بدرية أحمد​ عن خبر زواجها، حيث انها نشرت صورة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي اظهرت ردّها على تهنئة الممثلة ​ابتسام عبد الله​ لها بزواجها، قائلة: “الله يبارك فيك يا عمري”.

واثار هذا الأمر جدلا كبيرا بين المتابعين خصوصا وانها نفت مؤخرا خبر ارتباطها.

وتلقّت بدرية عدد كبير من التهاني من قبل المتابعين الذين طالبوها بالكشف عن المزيد من التفاصيل.