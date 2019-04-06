كتب امير فتحي في السبت 6 أبريل 2019 12:01 مساءً - اعلنت الممثلة الإماراتية بدرية أحمد عن خبر زواجها، حيث انها نشرت صورة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي اظهرت ردّها على تهنئة الممثلة ابتسام عبد الله لها بزواجها، قائلة: “الله يبارك فيك يا عمري”.
واثار هذا الأمر جدلا كبيرا بين المتابعين خصوصا وانها نفت مؤخرا خبر ارتباطها.
وتلقّت بدرية عدد كبير من التهاني من قبل المتابعين الذين طالبوها بالكشف عن المزيد من التفاصيل.
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on Apr 5, 2019 at 9:43am PDT
كانت هذه تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. بدرية أحمد تعلن خبر زواجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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