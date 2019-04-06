شاهدوا.. رانيا يوسف: أنا غير مهووسة بالفاشون ولا ابحث عن الشهرة ولا يعنيني تصدّر التريند

كتب امير فتحي في السبت 6 أبريل 2019 12:01 مساءً - تظهر الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ مؤخرا بإطلالات جريئة عرّضتها للعديد من الانتقادات، فقررت الرد على ذلك، مشيرة في تصريحات تلفزيونية الى إنها لا تهتمُّ بالموضة نهائيًا، معتبرة ان إطلالاتها عادية والموضة لا تشغلها، مضيفة: “مش لازم أبقى ماسكة أحسن شنطة ولابسة أحسن فستان أنا أبسط من كدة بس أنا اللي بغلي الحاجة”.

وتابعت رانيا يوسف انها لا تبحث عن الشهرة ولا يعنيها تصدُّر التريند.

الجدير ذكره أن يوسف تصوّر حالياً دورها في مسلسل “وبينا ميعاد” الذي سيعرض في موسم رمضان المقبل.