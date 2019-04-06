مروان خوري يخرج عن صمته ويرد على الحملة التي طالته مع أنغام!

متابعة بتجـــــــــــرد: ردّ الفنّان اللبناني مروان خوري على الهجوم الذي تعرّضت له الفنّانة المصريّة أنغام بعد حلقتها الأخيرة معه في برنامج “طرب مع مروان” الذي يُعرض على قناة أبو ظبي.
مروان عبّر عن انزعاجه في تصريحات صحافيّة من غقحامه في السياسة، مؤكّداً أنّ برنامجه فنيّ بعيد كل البعد عن الخبايا السياسيّة.
كما أشار مروان أنّه سبق أن صوّر حلقات مع مطربين مصريّين كُثُر إلا أنّ الهجوم لم يكن متواجداً وقتها، لكن المشكلة هي في كونها أنغام.
يُذكر أنّ الفنانة المصرية أنغام تتعرّض لحملة تخوين كبيرة منذ عرض الحلقة حيث تمّ اتّهامها بتصوير حلقة مع قناة قطريّة على الرّغم من المشاكل بينها وبين بلدها مصر.
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