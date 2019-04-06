أمل كلوني في خطوة جديدة.. وهذا ما قالته

متابعة بتجـــــــــــرد: تشارك محامية حقوق الإنسان الدولية أمل علم الدين كلوني في قيادة حملة بريطانية كندية للدفاع عن الصحافيين من الهجمات والقيود في أنحاء العالم، على ما افاد وزراء اليوم.

واختيرت كلوني للمشاركة في رئاسة لجنة قانونية ستعدّ مقترحات لمواجهة القوانين التي تعيق الصحافيين.

وقالت المحامية البريطانية اللبنانية الاصل في مناسبة بهذا الشأن، خلال اجتماع لوزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية في فرنسا: “ينبغي لمن يحمل قلما في يده ألا يشعر بحبل يطوّق رقبته”.

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وتقول منظمة “مراسلون بلا حدود” إن أكثر من 60 صحافيا قتلوا عام 2018، وأستهدف أكثر من نصفهم عن عمد، بينما أثار قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي تنديدا دوليا.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، في الاجتماع ذاته، إن الدول الديمقراطية تحتاج الى جعل قتل الصحافيين واحتجازهم بسبب أعمالهم أمرا “محرما دوليا على أعلى المستويات”.

أما العام الماضي، فكانت كلوني انضمت إلى فريق قانوني يمثل اثنين من صحافيي “رويترز” حُكم عليهما بالسجن سبعة أعوام في ميانمار، لانتهاك قانون إفشاء الأسرار الرسمية للدولة. وتقول كلوني اليوم إن دولة واحدة فقط بين كل عشر دول تتمتع بحرية الصحافة.