عبد المنعم عمايري أمام كاميرا الليث حجو

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت شركة «إيمار الشام» للإنتاج مساء أمس الأربعاء عن اكتمال قائمة أبطال مسلسل «مسافة أمان» (كتابة إيمان سعيد وإخراج الليث حجو) ببدء الممثل السوري عبد المنعم عمايري تصوير دوره في دمشق صباح اليوم نفسه.

يجسّد عمايري شخصية «حسام»؛ صاحب دار نشر تشغله قضية بقاء مشروع الكتاب في هذا الزمن، بينما يعيش صراعاً عاطفياً على المستوى الشخصي، يدفعه للبحث عن مسافة الأمان الخاصة به، وسط التحولات المهنية والعاطفية التي يعيشها.

العمل الذي يشارك في السباق الدرامي لرمضان 2019، عبارة عن سلسلة درامية اجتماعية، ذات طابع تشويقي، مؤلّفة من ثلاثين حلقة، نتابع من خلالها حكايات عدّة لشخصياتٍ تتجنّب مزيداً من الخسارات، وتسعى بخجلٍ، نحو حبٍّ هنا، وفعلِ فرحٍ هناك، والهروب نحو المجهول أملاً بالخلاص. وتشارك فيه نخبة من نجوم الدراما السورية، أمثال: سلافة معمار، وكاريس بشّار، وقيس الشيخ نجيب، وهيا مرعشلي، وغيرهم.