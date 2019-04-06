ماجدة الرومي تشدو في سماء القاهرة بأروع أغنياتها

متابعة بتجـــــــــــرد: أحيت السيدة ماجدة الرومي، حفلاً خيرياً بالقاهرة، وسط عدد كبير من الجمهور المصري، وهو الحفل الذي ذهب ريعه لمصلحة جمعية راعي مصر الخيرية.

وقدّمت الرومي خلال الحفل عدداً كبيراً من أشهر أغنياتها منها “اعتزلت الغرام” و”احلف بسماها” و”ترابها” وأغنية جمعتها بالموسيقار عمر خيرت.

وفاجأت الرومي الحضور، بغنائها للمرة الأولى “مفترق الطرق” من فيلم “عودة الابن الضال” حيث قالت إنها لا تغنيها كثيراً، وإن عمرها في هذا الفيلم كان 16 عاماً.

وأكدت خلال الحفل أنّ الحروب والصراعات التي تعيشها المنطقة العربية حالياً عبارة عن “سيناريوات مستوردة”، مؤكدة أن الشعوب العربية لا علاقة لها بتلك الأحداث المأسوية.

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وأضافت الرومي، أن أسوأ ذكرى عاشتها في حياتها هي حرب لبنان، معربة عن تمنياتنا أن تستقر الأوضاع بلبنان وكل الدول العربية.

حضر الحفل عدد كبير من النجوم منهم هاني رمزي، وإلهام شاهين، والمخرجة إيناس الدغيدي، ووائل الإبراشي، وتامر حبيب، وإنجي علي، وأسامة منير، وهاني البحيري.

في نهاية الحفل، غنّت الرومي “أحلف بسماها” لعبدالحليم حافظ، ورفعت علم مصر، وهو ما ألهب حماس الجمهور الذي تجاوب معها.