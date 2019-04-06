كارول سماحة تكشف عن بوستر الليلة “الحلم” في مصر – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــرد: تحيي النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلًا غنائيًا كبيرًا على مسرح “المنارة” في مصر بعنوان “الحلم” يوم 19 نيسان/أبريل الجاري.

وكشفت كارول سماحة خلال الساعات الماضية عن بوستر الحفل الذي تصدّره إلى جانبها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، حيث ستلتقي به للمرّة الأولى على المسرح، عن طريق تقنية الذواكر الهولوغرافية التي تمتلك خاصية فريدة تمكنها من إعادة تكوين صورة الأجسام بأبعادها الثلاثة في الفضاء، بإستخدام أشعة الليزر.

هذا وستقدّم كارول خلال الحفل باقة من أروع الأغاني القديمة والحديثة في أفكار موسيقية جديدة تفاجئ بها الجمهور ومحبّيها في مصر.

نفيد بالذكر أن كارول سماحة طرحت مؤخرًا عملًا مصورًا بعنوان “المُطلقة” في رسالة إجتماعية سامية ترفع بها صوت كل امرأة مطلقة، تعيش تحت أحكام مجتمعات تنبذها وتتعامل معها بنظرة دونية.