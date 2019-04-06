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أوزي أوزبورن يرجئ جولته الغنائية بعد تعرضه للسقوط

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المغني البريطاني أوزي أوزبورن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - المغني البريطاني أوزي أوزبورن

أرجأ المغني البريطاني أوزي أوزبورن كل حفلات جولته الغنائية المقررة خلال العام الجاري، إثر تعرضه للسقوط في منزله بلوس أنجلوس.

وأوضح قائد فرقة "بلاك ساباث" السابق، في بيان، أنه اضطر للخضوع لعملية الشهر الماضي بعد هذه الواقعة، التي جددت إصابة سابقة تعرض لها عام 2003 في حادث دراجة.

وقال الفنان البالغ 70 عاماً: "لا أصدق أني مضطر إلى إرجاء حفلات جولتي.. لا يسعني أن أعبر بالكلام عن استيائي وحزني لعدم تمكني من البدء في جولتي من الآن".

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وأضاف: "وضعي يتحسن يوما بعد يوم وسأتعافى كلياً وسأنهي جولتي".

وستبدأ الجولة في فبراير/شباط 2020، وستبقى البطاقات التي بيعت صالحة، وفقاً للبيان.

وكان أوزي قد اضطر في فبراير/شباط إلى إلغاء حفلات في أستراليا واليابان ونيوزيلندا لإصابته بالتهاب رئوي حاد بعد أسابيع قليلة من إلغاء حفلات في أوروبا بسبب التهاب في الجهاز التنفسي.

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