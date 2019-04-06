القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - المغني البريطاني أوزي أوزبورن
أرجأ المغني البريطاني أوزي أوزبورن كل حفلات جولته الغنائية المقررة خلال العام الجاري، إثر تعرضه للسقوط في منزله بلوس أنجلوس.
وأوضح قائد فرقة "بلاك ساباث" السابق، في بيان، أنه اضطر للخضوع لعملية الشهر الماضي بعد هذه الواقعة، التي جددت إصابة سابقة تعرض لها عام 2003 في حادث دراجة.
وقال الفنان البالغ 70 عاماً: "لا أصدق أني مضطر إلى إرجاء حفلات جولتي.. لا يسعني أن أعبر بالكلام عن استيائي وحزني لعدم تمكني من البدء في جولتي من الآن".
وأضاف: "وضعي يتحسن يوما بعد يوم وسأتعافى كلياً وسأنهي جولتي".
وستبدأ الجولة في فبراير/شباط 2020، وستبقى البطاقات التي بيعت صالحة، وفقاً للبيان.
وكان أوزي قد اضطر في فبراير/شباط إلى إلغاء حفلات في أستراليا واليابان ونيوزيلندا لإصابته بالتهاب رئوي حاد بعد أسابيع قليلة من إلغاء حفلات في أوروبا بسبب التهاب في الجهاز التنفسي.
كانت هذه تفاصيل خبر أوزي أوزبورن يرجئ جولته الغنائية بعد تعرضه للسقوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.