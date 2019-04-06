نجم الروك ميك جاجر يطمئن جمهوره على حالته الصحية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مغني الروك ميك جاجر
طمأن المغني البريطاني ميك جاجر، 75 عاما، محبيه على حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب.
وقال نجم فرقة "رولينج ستون" عبر حسابه بموقع "تويتر": "شكرا لكل رسائل الدعم، أشعر بتحسن كبير الآن وأنا في فترة نقاهة، شكرا أيضا للطاقم الطبي في المستشفى على عمله الرائع".
وأعلنت الفرقة، السبت الماضي، إرجاء 17 حفلة كانت مقررة في أمريكا الشمالية بين 20 أبريل/نيسان و29 يونيو/حزيران، موضحة أن الأطباء منعوا ميك جاجر من القيام بهذه الجولة لأنه يحتاج إلى علاج طبي.
واعتذر المغني شخصيا بعد ذلك من الجمهور في رسالة عبر "أنستقرام" معربا عن خيبة أمله الكبيرة، ومشددا على أنه سيعتلي المسرح في أقرب فرصة ممكنة.
شُكلت فرقة "رولينج ستونز" عام 1962، وحققت شهرة كبيرة بعد 3 سنوات على ذلك بفضل ألبوم "ساتيسفاكشن".
وميك جاجر مغنٍ وشاعر وملحن وموسيقي، لديه 8 أبناء، وتخرج في كلية لندن للاقتصاد، ويوصف بأنه واحد من أهم وأكثر المؤثرين في تاريخ موسيقى "الروك آند رول".
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