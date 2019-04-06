أخيراً.. فعلتها نوال الزغبي

بعد ان طلبت الاعلامية باتريسيا هاشم من النجمة نوال الزغبي أن تعلن بنفسها انها ستغني تتر مسلسل “بروفا” للنجمة ماغي بوغصن بعد المقابلة التي اجرتها الاخيرة حيث قالت انها تتمنى ان تغني نوال تيتر مسلسلها الجديد ولكن تترك لنوال حرية الاعلان عن ذلك، ها هي النجمة الذهبية تخرج عن صمتها أخيراً وتؤكد المعلومات التي سبق وكشفنا عنها منذ اسبوعين في مقابلة مع “بوغصن” (خاص- ماغي بو غصن شفافة وحقيقية مع باتريسيا هاشم)

ونشرت “الزغبي” منذ قليل صورة تجمعها مع المنتج جمال سنان وزوجته الممثلة ماغي بوغصن. مشيرة ان التحضيرات بدأت لشارة مسلسل “بروفا”.

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وعلم موقع “الخليج 365” ان نوال ستدخل أول الاسبوع المقبل الى الاستديو لتسجيل الشارة وهي من كلمات حياة اسبر، الحان فضل سليمان، توزيع عمر صباغ.

وكانت “بوغصن” قد ردت على سؤال “هاشم” حول هل ستعاد تجربة “كراميل” وتكون أغنية مسلسل “بروفا” بصوت النجمة الذهبية نوال الزغبي؟

قالت “بوغصن”: “اتمنى ذلك لكن لا يمكنني ان أعلنه لأن هذا الأمر يتعلّق بالنجمة الذهبية وصاحب شركة Eagle Films جمال سنان، لكن لا يمكن أن أنكر أنني من محبي نوال الزغبي وأشد المعجبين بصوتها والطاقة الإيجابية التي تبثها بكل عمل تقدمه، فهي تضع حبًا كبيراً في كل ما تقوم به وهذا احد أسباب نجاحها ونجوميتها.

نشير ان نوال الزغبي حققت نجاحاً كبيراً جداً بشارة مسلسل “كراميل” بطولة ماغي بوغصن وظافر العابدين، انتاج ايغل فيلمز.