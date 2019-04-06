سماح أنور: لهذا السبب أتعمد إخفاء أنوثتي.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية، سماح أنور، بأنها كانت تتمنى أن تُخلق ذكرًا لكي تكون أكثر حرية واستقلاليه، معلقة: "مجرد إنها ست تبقى مستباحة أو تابع.. عشان كده كنت بتمنى أكون ولد".

وأوضحت سماح في تصريحات تلفزيونية، أن السبب وراء إطلاق البعض عليها لقب "مسترجلة"، هو تعمدها لإخفاء أنوثتها، معلقة: "في َمجتمعاتنا الست اللي بتظهر أنوثتها بتتفهم غلط وتتعامل غلط.. ودي حاجة ديمًا بشوفها بوضوح أكتر في الوسط الفني وبتعمل مشاكل".

ووجهت الفنانة المصرية نصيحة لكل رجل، قائلة: "خليك جنب الست مش بس بالجسد أو الكلام وحسسها إنها شريكتك في الحياة.. لأن الست دائمًا محتاجة تحس إنها بتنتمي إليك لأن الست لما بتحب بيكون الراجل هو كل حياتها".

وأوضحت أنها لم تتزوج سوى مرة واحدة، مؤكدة أن كل ما تردد عن زواجها لأكثر من مرة ليس له أساس من الصحة.

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وقالت إن سبب عدم تكرارها لتجربة الزواج هو شعورها بالسعادة الكبيرة عندما تكون بمفردها، فضلاً عن تعودها على العيش لوحدها، معلقة: "أنا معنديش مشكلة إني أكمل حياتي من غير جواز أو حب".

وكان الفنان المصري سمير صبري كشف عن السبب الحقيقي لتراجعه عن قرار الزواج من سماح أنور، مؤكدًا أن فارق السن الكبير بينهما جعله يتراجع عن هذا القرار.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبي عبر برنامج "شيخ الحارة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "تجمعني علاقة كبيرة جدًا وكنت قريبًا من والدها ووالدتها، والظروف اللي جمعتنا خليتنا نحب بعض، ولكن تراجعت لأنني دائمًا كنت أنتقد أي رجل يتزوج بامرأة تصغره بالسن كثيرًا".