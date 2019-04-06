الوليد الحلاني يكشف نصيحة والده له.. وهذا ما ساعده في ديو المشاهير!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأ الفنان الشاب الوليد الحلاني، نجل الفنان اللبناني عاصي الحلاني، بتصوير أغنية "عم يسألو" في بيروت، تحت إدارة المخرج عادل سرحان، وذلك بعد إطلاقها والنجاح الكبير الذي حققته.

وفي هذا السياق؛ قال الوليد الحلاني لـ"فوشيا"، إن هناك تشابهًا في الصوت بينه وبين والده، لافتًا إلى أن تشابه الصوت في أغنية "عم يسألو" جاء لأنها من الألوان المحببة لعاصي الحلاني، لكن في حالة تأدية أغنية أخرى ستظهر الفروقات في الصوت.

وأضاف الوليد أن الفوز بلقب ديو المشاهير جاء للعمل الخيري، وبالتالي حتى لو لم ينل لقب البرنامج لاستمر في تقديم الأغاني وطرحها، مشيرًا إلى أنه استفاد من البرنامج في أكثر من زاوية، كاشفًا في الوقت نفسه عن نصيحة والده عاصي الحلاني.