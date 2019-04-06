بلقيس تردّ على انتقاد فجر السعيد لوالدها.. شاهدي ماذا قالت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردّت الفنانة بلقيس على انتقاد الإعلامية الكويتية فجر السعيد، لوالدها الموسيقار أحمد فتحي، خلال تعليق لها ببرنامجها "هنا الكويت"، بجانب تلويحها بجنسية ابنته "بلقيس"، التي تعيش في الإمارات بينما أصلها يعود لليمن.

وشاركت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير، عبر موقع "إنستغرام"، مقطع فيديو للفنانة "بلقيس"، خلال حفل لها، علّقت: "ولا عاش ولا كان اللي يغلط عليك يا أبي".

وظهرت بلقيس خلال الفيديو تُقبل يد والدها الموسيقار أحمد فتحي، وسط تصفيق حار من الجمهور، ثم يقوم بالجلوس خلفها للعزف لأغانيها.

وكانت الإعلامية فجر السعيد شنت انتقادات لاذعة على الموسيقار اليمني أحمد فتحي والد بلقيس، قائلة: "استرح، وانشغل بعودك. أنت بارع وتجيد العزف وابنتك تجيد الغناء، وهي أصبحت إماراتية، وإن شاء الله تصبح مثلها، ولكن لو جمعناكما معًا فإنكما لا تساويان رنة من عود عبادي الجوهر".