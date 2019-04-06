شكرا لقرائتكم نيكولاس كيدج يطلب الطلاق من زوجته بعد 4 أيام زواج فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في خطوة غريبة وسريعة.. قرر الممثل الأميركي نيكولاس كيدج أن يتقدم بطلب إلى المحكمة ليلغي رخصة زواجه بعد أربعة أيام فقط من زواجه بخبيرة التجميل إريكا كويكي.

ونشرت صحيفة "الديلي ميل" تقريرا عن قصة الممثل الأميركي (55 عامًا)، الذي تزوج من كويكي يوم السبت الماضي، في محكمة لاس فيجاس. وقد بدى أنه في حالة سكر شديدة، حيث كان يترنح ويقول للمارة إن زوجته الجديدة ستستولي على أمواله.

كما انتشر فيديو لكيدج يتهمها بعلاقة مع صديق تاجر للمخدرات، وأنه لن يفعل هذا الشيء في إشارة على ما يبدو إلى رخصة الزواج.

يذكر أنهما حاولا الحفاظ على علاقتهما بعيدا عن الأضواء منذ بدايتها. ومع ذلك ظلت الكاميرات تلاحقهما، والتقطت لهما مجموعة من الصور أثناء التواجد في بورتوريكو أبريل 2014.