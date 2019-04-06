أنغام تشارك في جلسات السعودية وتستعد لـ"ربيع القاهرة"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تُشارك الفنانة أنغام في جلسات السعودية بالرياض للمرةِ الأولى من خلال حفل غنائي كبير يقام بتاريخ 13 أبريل المقبل. وذلك مع الفنانين مطرف المطرف واصيل أبو بكر.

هذا ومن المقرر أن تعلن خلال الأيام المقبلة عن حفلٍ آخر ستُحييه في القاهرة بمناسبة احتفالات الربيع بوقتٍ تستعد فيه لحفلها بدار الأوبرا المصرية بتاريخ 28 أبريل الجاري للإحتفال بنفس المناسبة.

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