ميريام فارس تختار أغنيات ألبومها المقبل

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: اختارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس أغنية "قضيها انبساط" لتضمها إلى ألبومها الجديد الذي تعكف على تحضيره. وهي من كلمات مصطفى حسن ،ألحان أحمد مصطفى، وقام بتوزيعها هاني ربيع.

يشار إلى أنها سجلت الأغنية منذ أيام مع توقعات بخروج ألبومها للنور خلال الصيف المقبل. خاصة وأنها غابت لعدة أشهر بسبب أزمتها الصحية وتوقفت عن التحضير للألبوم وإحياء الحفلات.

يُذكر أنا آخر أعمالها كانت أغنية قومي التي تدعو فيها أيضاً للفرح:

