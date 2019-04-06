ندوة خاصة لنجوم "Game Of Thrones" للترويج للموسم الثامن

عقدت شركة HBO التليفزيونية ندوة إعلامية خاصة لنجوم مسلسل لعبة العروش، بمدينة نيويورك، للحديث عن الموسم الثامن والأخير من المسلسل.

وأقيمت الندوة بحضور كل من النجم كيت هارينجتون والنجمة الشابة صوفي تيرنر والنجمة الشابة ميساي ويليامز، كونهما الأبطال الرئيسيين للموسم.

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وفي احتفالية ضخمة حضرها المئات من المعجبين والعشرات من الإعلاميين، افتتح العرض الخاص للحلقة الأولى من مسلسل Game Of Thrones في موسمه الثامن والأخير بمدينة نيويورك نهاية الأسبوع الماضي.

واحتشد جميع أبطال المواسم السابقة للمسلسل، لحضور الحفل، وعلى رأسهم النجمة إيميليا كلارك والنجم كيت هارينجتون والنجمة الشابة ميساي ويليامز وصوفي تيرنر.

كما حضر الافتتاح كاتب الرواية الأصلية، المؤلف الأمريكي جوجر آر آر مارتن، والنجم جيسون موموا.