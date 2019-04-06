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نجل راغب علامة بصورة من أبشع فترات حياته

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نوارة 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في السبت 6 أبريل 2019 09:53 صباحاً - نشر خالد علامة نجل الفنان ​راغب علامة​ على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة له برفقة والده من عزاء جدّته، واشار من خلالها الى انها صورة عزيزة على قلبه لكنها من أبشع فترات حياته.

وعلّق خالد على الصورة قائلا: “صورة من أعزّ الصور على قلبي، بس بفترة من أبشع فترات حياتي”.

ولاقت اعجاب عدد كبير من المتابعين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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