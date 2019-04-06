نجل راغب علامة بصورة من أبشع فترات حياته

كتب امير فتحي في السبت 6 أبريل 2019 09:53 صباحاً - نشر خالد علامة نجل الفنان ​راغب علامة​ على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة له برفقة والده من عزاء جدّته، واشار من خلالها الى انها صورة عزيزة على قلبه لكنها من أبشع فترات حياته.

وعلّق خالد على الصورة قائلا: “صورة من أعزّ الصور على قلبي، بس بفترة من أبشع فترات حياتي”.

ولاقت اعجاب عدد كبير من المتابعين.