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كتب امير فتحي في السبت 6 أبريل 2019 09:53 صباحاً - بنى الأمير ويليام وزوجته دوقة كامبريدج كيت ميدلتون سياجاً طويلاً يمتدّ على طول مساحة قصر كنسينغتون في لندن، قدرت تكلفته بحوالي 19,652 دولارًا وذلك لمنع الجمهور من الدّخول إلى أرضهما الخاصّة.
وهناك حوالي 600 شجرة مزروعة حول السّياج، يبلغ ارتفاعها في الوقت الحالي حوالي ثلاثة أقدام، لكن من المتوقّع أنْ تنمو بسرعة، حتى تصل في نهاية المطاف إلى أعلى من متوسّط ارتفاع الرّأس، وستقطع تلك الأشجار كلّ مناظر الجزء الخلفيّ للقصر، حيثُ تعيش كيت وويليام مع أطفالهما الثلاثة: جورج، وشارلوت، ولويس.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. الأمير ويليام وكيت ميدلتون يبنيان سياجاً حول منزلهما بمبلغ ضخم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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