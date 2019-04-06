رامز جلال يعود بمقالب جديدة: “خارج نطاق الخدمة” – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت مجموعة “ام بي سي” عن البوستر الدعائي الأول لبرنامج المقالب الجديد الخاص بالفنان رامز جلال باسم “رامز خارج نطاق الخدمة” والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وقد صوّر رامز جلال حلقات البرنامج في إحدى دول شمال آسيا ما بين إندونيسيا وتايلاند، وتكون قصة المقلب عبارة عن اختياره لمكان ضيق للغاية يتواجد فيه الضحايا، حيث يسيرون في حارة طويلة مليئة بالكاميرات الخفية ويتفاجأون بعدد من الخدع التي تعترض طريقهم خلال تواجدهم في المكان.

الجدير ذكره أن رامز اشتهر بتقديم برامج المقالب في شهر رمضان من كل عام، ومن أشهر برامجه “رامز تحت الأرض”، “رامز واكل الجو”، “رامز قلب الأسد”، “رامز قرش البحر”،”رامز ثعلب الصحراء” و”رامز تحت الصفر”.