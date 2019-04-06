الآلاف هتفوا باسم ماجد المهندس في القرية العالمية – بالصور

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متابعة بتجــــــــــرد: أحيا النجم ماجد المهندس حفلًا غنائيًا كبيرًا في القرية العالمية بمدينة دبي مساء الجمعة الموافق 5 نيسان/أبريل الجاري.
وقدّم ماجد المهندس خلال الحفل الذي حضره جمهور قدّر بالآلاف، باقة من أجمل أغنيات أرشيفه الفني وصولًا إلى أحدثها وتحديدًا تلك التي طرحها مؤخرًا.
وكان تفاعل الحضور خلال الحفل الذي تولت تنظيمه شركة “روتانا” ملحوظًا حيث ردّد الجميع كلمات الأغاني مع ماجد المهندس وصفقوا له بحرارة تعبيرًا عن سعادتهم بتواجده بينهم.
تجدر الإشارة إلى أن ماجد المهندس يعيش نجاح الأغاني التي طرحها تباعًا في الفترة الأخيرة الماضية.
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