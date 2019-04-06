بعد عام على وفاته.. طرح مجموعة من الأغاني الجديدة لـ”أفيتشي”

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت أسرة الموسيقي السويدي أفيتشي الذي عثر عليه جثة في سلطنة عمان في 20 نيسان 2018 عن 28 عاما إنها ستطرح أغاني جديدة له كان يعدها قبل وفاته.

وقالت أسرته في ذلك الوقت إنه كان يصارع ضغوطا وإنه “لم يعد بإمكانه الاستمرار أكثر من ذلك”.

واعلن ممثلوه في بيان الجمعة إن أفيتشي، واسمه الحقيقي تيم برغلينغ، ترك وراءه مجموعة من الأغاني شبه المكتملة وكان على وشك الانتهاء من ألبوم جديد، لافتا الى ان الأسرة قررت عدم إبقاء هذه الموسيقى حبيسة، وتريد أن يشاركها هذه الموسيقى كل المعجبين في كل أنحاء العالم.

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وسيتم طرح أغنية فردية تسمى (إس.إو.إس) في العاشر من نيسان وألبوم يسمى (تي.آي.إم) في السادس من حزيران.

وستخصص الأرباح لمؤسسة تيم برغلينغ التي من بين أهدافها الوقاية من الانتحار والأمراض العقلية.

وكانت مصادر متعددة ذكرت ان افيتشي أقدم على الانتحار، كما أعلنت عائلته في رسالة مفتوحة العام الماضي أنه استسلم للموت لأنه “لم يعد يحتمل الصمود في وجه المرض وأراد إيجاد السلام”.