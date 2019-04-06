نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 32 دقيقة مضت التعليقات على تامر حسني يتألق في حفل أسطوري بالأكاديمية البحرية – بالصور مغلقة

متابعة الخليج 365: أحيا النجم المصري تامر حسني حفلًا غنائيًا كبيرًا في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوچيا والنقل البحري وسط حضور جماهيري غفير تخطى كل التوقعات.

الآلاف من محبّي تامر حسني احتشدوا في مكان الحفل ورفعوا صوره العملاقة ولافتات طبعت عليها أجمل عبارات الحبّ والتقدير، تعبيرًا عن سعادتهم بحضوره بينهم.

وقدّم تامر حسني في الحفل مجموعة كبيرة من أغنيات أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات وصولًا إلى أحدثها، أغاني ألبوم “عيش بشوقك” الذي حقق أعلى مبيعات الموسيقي في الوطن خلال موسم الصيف الماضي. تفاعل الجمهور مع تامر حسني كان لافتًا حيث هتف محبوه باسمه دون توقف، وحاصروه بموجات تصفيق حارّة لم تهدأ ولا حتى للحظة واحدة.

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وبعد انتهاء الحفل شارك تامر الجمهور بصور خاصة من الأمسية وفي تعليقه عليها، شكرًا إدارة وشباب الأكاديمية وكل الذين ساهموا في إنجاح السهرة وكتب: “حضور وتنظيم و رقي يُدرّس، شكراً إدارة وشباب الأكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوچيا و النقل البحري، شكراً لكل الجماهير الكريمه، ميلاد جديد لمستوى عالمي آخر في تنظيم الحفلات على ارض مصر .. شكراً تامر يحيى، ياسر الحريري، أحمد عصام، وليد الحريري تامر فوزي، عاصم السيد، شهير ،أندرو فريد البيطار، مايسه نصر وفرقتها، محمد حامد وفرقتي الموسيقيه ومدير أعمالي اخويا الأكبر حسام حسني”.

تجدر الإشارة إلى أن تامر حسني يعيش حتى يومنا هذا نجاح ألبوم “عيش بشوقك” الذي يحقق ملايين الإستماعات والمشاهدات عبر المتاجر الرقمية الكبرى.