الارشيف / فن ومشاهير

بالصور.. حفل أسطوري لتامر حسني في القاهرة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/13
  • 2/13
  • 3/13
  • 4/13
  • 5/13
  • 6/13
  • 7/13
  • 8/13
  • 9/13
  • 10/13
  • 11/13
  • 12/13
  • 13/13

Advertisements
حفل تامر حسني في القاهرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حفل تامر حسني في القاهرة

تألق الفنان المصري تامر حسني في حفل أسطوري أقيم بساحة مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، الجمعة، وسط حضور جماهيري كبير.


وافتتح تامر الحفل، الذي أُقيم لصالح طلاب الأكاديمية البحرية بفرعيها في الإسكندرية والقاهرة، بأغنية "عيش بشوقك" وسط ترحيب كبير من الجمهور.

faa06b1e54.jpg

وقدّم تامر عدداً كبيراً من أشهر أغانيه، منها: "قرب حبيبي"، و"بنت الإيه"، و"أكتر حاجة بحبها فيكي"، و"ارجعلي"، و"بتغيب"، و"١٨٠ درجة"، و"تليفوني رن"، و"أنا ولا عارف"، و"يا أنا يا مفيش"، و"عمري ابتدى"، و"بطلة العالم في النكد"، و"١٠٠ وش"، و"نور عيني" و"رسمي فهمي نظمي".

89d83226eb.jpg

وتخللت فقرة تامر ٨ استعراضات غنائية لاقت إعجاب الجمهور من تصميم مايسة نصر لأغاني "عمري ابتدى"، و"كل اللي فات"، و"لولاك حبيبي"، و"قابلتيني"، و"يا تاعبني"، و"اللي جاي أحلى"، و"أكتر حاجة" و"بنت الإيه".

b32626fe3e.jpg

Advertisements

وشهد الحفل تكريماً لتامر حسني من قِبل رئيس الأكاديمية البحرية الدكتور إسماعيل عبدالغفار، وأسرة المجلس الطلابي.

a054579fd6.jpg

51745837bc.jpg

94825c0838.jpg

6da6e1e19c.jpg

36354d6634.jpg

ee78400fdc.jpg

6ab2db073f.jpg

e227516540.jpg

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. حفل أسطوري لتامر حسني في القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا