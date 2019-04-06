بالصور.. حفل أسطوري لتامر حسني في القاهرة

تألق الفنان المصري تامر حسني في حفل أسطوري أقيم بساحة مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، الجمعة، وسط حضور جماهيري كبير.





وافتتح تامر الحفل، الذي أُقيم لصالح طلاب الأكاديمية البحرية بفرعيها في الإسكندرية والقاهرة، بأغنية "عيش بشوقك" وسط ترحيب كبير من الجمهور.





وقدّم تامر عدداً كبيراً من أشهر أغانيه، منها: "قرب حبيبي"، و"بنت الإيه"، و"أكتر حاجة بحبها فيكي"، و"ارجعلي"، و"بتغيب"، و"١٨٠ درجة"، و"تليفوني رن"، و"أنا ولا عارف"، و"يا أنا يا مفيش"، و"عمري ابتدى"، و"بطلة العالم في النكد"، و"١٠٠ وش"، و"نور عيني" و"رسمي فهمي نظمي".





وتخللت فقرة تامر ٨ استعراضات غنائية لاقت إعجاب الجمهور من تصميم مايسة نصر لأغاني "عمري ابتدى"، و"كل اللي فات"، و"لولاك حبيبي"، و"قابلتيني"، و"يا تاعبني"، و"اللي جاي أحلى"، و"أكتر حاجة" و"بنت الإيه".





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وشهد الحفل تكريماً لتامر حسني من قِبل رئيس الأكاديمية البحرية الدكتور إسماعيل عبدالغفار، وأسرة المجلس الطلابي.















