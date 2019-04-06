طرح أغانٍ جديدة لموسيقي سويدي وضع حدا لحياته.. والأرباح لمواجهة الانتحار

أعلنت أسرة الموسيقي السويدي المنتحر تيم برجلينج، الذي عرف باسم أفيتشي، عن طرح ألبوم له يسمى "تي آي إم"، في 6 يونيو/ حزيران، وأغنية فردية تسمى "إس إو إس" في 10 أبريل/ نيسان 2019.

وأوضحت الأسرة أن أرباح تلك الأغاني ستخصص لصالح مؤسسة تيم برجلينج الهادفة إلى الوقاية من الانتحار والأمراض العقلية، وتابعت أن الراحل كان يعد الأغاني الجديدة قبل وفاته، وأنها قررت عدم إبقاء هذه الموسيقى حبيسة، وأنها تريد أن يشاركها كل المعجبين في كل أنحاء العالم.

وعثر على الفنان ميتا في سلطنة عمان، خلال 2018، وقالت أسرته، في ذلك الوقت، إنه كان يصارع ضغوطا ولم يعد بإمكانه الاستمرار أكثر من ذلك.