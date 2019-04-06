دانييلا رحمة مكرمة في الموركس دور

بعد ان نجحت بدور “فرح” الذي لعبته في مسلسل “تانغو” في رمضان 2018، تستعد مقدمة البرامج والممثلة اللبنانية دانييلا رحمة لتكرّم، في حفل توزيع جوائز الموركس دور، المقرر اقامته الليلة في كازينو لبنان.

وستتوج دانييلا بداية مسيرتها في عالم الدراما بحصولها على جائزة افضل ممثلة شابة صاعدة في الموركس دور الليلة.

هذا وتتابع “رحمة” تصوير مسلسل “الكاتب” مع الممثل السوري باسل خياط.

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وتجسد دانييلا في شخصية جديدة ومركّبة حيث ستلعب دور المحامية “مجدولين”.

ويستمر المخرج رامي حنّا، بتصوير مسلسل (الكاتب) في مختلف المناطق اللبنانية والذي تنتجه شركة ايغل فيلمز، وتكتبه ريم حنا.

المسلسل اجتماعيّ بوليسيّ رومانسيّ جديد من نوعه، يعتمد على التشويق البحت ويدخل عالمَي الحب والجريمة بجرأة من الباب الواسع.

العمل الذي سيعرض خلال شهر رمضان المبارك المقبل يضمّ نخبة من النجوم اللبنانيين نذكر منهم: ندى أبو فرحات، فادي أبي سمرا، نقولا دانيال، هيام أبو شديد، غابريال يمين، بولين حداد وغيرهم.